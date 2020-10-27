«Как увидел Бузову, схватился за голову». Соловьёв — о партнёрше по «Ледниковому периоду»

Олимпийский чемпион Дмитрий Соловьёв, выступающий в паре с Ольгой Бузовой на шоу «Ледниковый период», рассказал, как проходили первые шаги знакомства с певицей.
«Приезжаю и в дальнем углу вижу некий такой силуэт — спиной ко мне. Это была Оля Бузова. И я прямо схватился за голову, потому как увидел, что она совершенно не приспособлена к фигурному катанию. Сразу определил это по очень скованным движениям, по стоянию на двух ногах.
Потом понял, что для меня это был серьёзный вызов — научить Олю взаимодействовать со мной и идти за мной. Сейчас уверенность в её действиях уже появляется. Она отдаётся мне в руки, и я уже могу управлять, могу предугадывать действия, чтобы сделать из этого такие, как бы сказать, «фигурнокатательные» движения, чтобы это выглядело именно фигурным катанием, а не страхом, который ходит по льду», — приводит слова Соловьёва Федеральное агентство новостей.
- 27 октября 2020
-
16:19
-
15:23
-
14:56
-
14:08
-
13:01
-
12:37
-
10:01
-
09:18
-
00:39
- 26 октября 2020
-
23:23
-
22:31
-
21:43
-
20:12
-
19:34
-
19:24
-
19:10
-
19:01
-
18:57
-
18:31
-
17:59
-
17:31
-
17:15
-
16:33
-
16:10
-
15:20
-
14:18
-
13:37
-
13:21
-
11:39
-
10:20
-
09:29
-
00:44
-
00:16
- 25 октября 2020
-
23:34
-
23:11