«Как увидел Бузову, схватился за голову». Соловьёв — о партнёрше по «Ледниковому периоду»

Олимпийский чемпион Дмитрий Соловьёв, выступающий в паре с Ольгой Бузовой на шоу «Ледниковый период», рассказал, как проходили первые шаги знакомства с певицей.

«Приезжаю и в дальнем углу вижу некий такой силуэт — спиной ко мне. Это была Оля Бузова. И я прямо схватился за голову, потому как увидел, что она совершенно не приспособлена к фигурному катанию. Сразу определил это по очень скованным движениям, по стоянию на двух ногах.



Потом понял, что для меня это был серьёзный вызов — научить Олю взаимодействовать со мной и идти за мной. Сейчас уверенность в её действиях уже появляется. Она отдаётся мне в руки, и я уже могу управлять, могу предугадывать действия, чтобы сделать из этого такие, как бы сказать, «фигурнокатательные» движения, чтобы это выглядело именно фигурным катанием, а не страхом, который ходит по льду», — приводит слова Соловьёва Федеральное агентство новостей.