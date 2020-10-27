«Красотка у моря!» Подписчики отреагировали на фото Анны Щербаковой на пляже в Сочи
16-летняя российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию, сделанную на галечном пляже в Сочи. Напомним, в минувшие выходные Щербакова одержала победу на этапе Кубка России в Сочи, опередив Дарью Усачёву и Елизавету Туктамышеву.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Анны Щербаковой.
Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту.
«Сочи и Аня! Лучшее фото за вечер».
«Красотка у моря!»
«Милая Анечка, поздравляю от всего сердца! Нежная, трепетная, невесомая, фантастическая! Успехов и процветания! Спасибо за твои прекрасные программы!»
«Успехов тебе, Анюта, на следующих стартах. А сейчас отдыхай, наслаждайся морем, воздухом и вечерним закатом».
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