Морозов: соскучились по соревнованиям. Надеюсь, покажем себя в Казани в полной мере

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в дуэте с Евгенией Тарасовой, рассказал о подготовке к этапу Кубка России в Казани.



«Выглядим мы сейчас лучше, чем когда я только выздоровел. Работаем в плановом режиме в Новогорске, надеюсь, покажем себя в Казани в полной мере.



По соревнованиям соскучились, давно их у нас не было. Готовимся к первому старту с оптимистичным настроем, волнения нет никакого, есть интерес к тому, как все пройдет. Работаем мы хорошо.



Надеюсь, что будем выступать и на пятом этапе в Москве, что соревнования не отменят. В мире страны закрываются, надеюсь, что у нас все будет работать», – цитирует Морозова «Р-Спорт».

Тарасова и Морозов — двукратные победители (2017, 2018) и многократные призёры чемпионатов Европы, серебряные призёры Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, двукратные вице-чемпионы мира (2018, 2019).