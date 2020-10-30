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Морозов: соскучились по соревнованиям. Надеюсь, покажем себя в Казани в полной мере

Морозов: соскучились по соревнованиям. Надеюсь, покажем себя в Казани в полной мере
Фигурное катание / Кубок России 0

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в дуэте с Евгенией Тарасовой, рассказал о подготовке к этапу Кубка России в Казани.

«Выглядим мы сейчас лучше, чем когда я только выздоровел. Работаем в плановом режиме в Новогорске, надеюсь, покажем себя в Казани в полной мере.

По соревнованиям соскучились, давно их у нас не было. Готовимся к первому старту с оптимистичным настроем, волнения нет никакого, есть интерес к тому, как все пройдет. Работаем мы хорошо.

Надеюсь, что будем выступать и на пятом этапе в Москве, что соревнования не отменят. В мире страны закрываются, надеюсь, что у нас все будет работать», – цитирует Морозова «Р-Спорт».

Тарасова и Морозов — двукратные победители (2017, 2018) и многократные призёры чемпионатов Европы, серебряные призёры Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, двукратные вице-чемпионы мира (2018, 2019).

Переболевший коронавирусом Морозов приступил к тренировкам, но пока не вернулся в США
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