Татьяна Навка показала, как отметила Хеллоуин с младшей дочерью Надеждой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о праздновании Хеллоуина, который традиционно отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Навка вместе с шестилетней дочерью Надеждой Песковой приняла участие в праздничной вечеринке.
«Хеллоуин. Популярный у молодёжи, не совсем понимаемый более старшим поколением, да-да, совсем не наш праздник… Но! Если уйти в его корни, разобраться в сути праздника, то можно понять, что это день воспоминаний, день памяти ушедших от нас родственников. Только без печали, грусти и тоски, а с радостью, юмором, позитивом. Сейчас ещё и с креативом, переодеваниями и творческим подходом. Для детей и родителей лишний повод объединиться, открыть в себе скрытые таланты, примерить непривычные образы, украсить дом и окунуться в атмосферу праздника», — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Татьяны Навки в «Инстаграме».
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