Татьяна Волосожар – о первых шагах в фигурном катании: с первого раза меня не взяли

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар рассказала, как делала первые шаги в фигурном катании.
«Да, я сразу полюбила фигурное катание, но меня не взяли в секцию с первого раза. Однако мама смогла договориться, чтобы мне дали возможность заниматься – месяц я была на испытательном сроке. Стать фигуристкой было маминой мечтой, но не вышло, поэтому она привела меня в фигурное катание, а для меня это было за счастье – громкая музыка, свист в ушах!
Я искренне полюбила этот вид спорта. Кроме того, меня очень мотивировал выезд за границу без мамы. Она меня очень опекала, встречала из школы даже в старших классах, а тут такая возможность – уехать на сборы, побыть с ребятами. А уж когда я получила первую зарплату и поняла, что могу этим ещё и заработать», — рассказала Волосожар в интервью «7 дней».
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