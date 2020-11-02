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Первый канал покажет произвольную программу фигуристок на этапе Кубка России в Казани

Первый канал покажет произвольную программу фигуристок на этапе Кубка России в Казани
Фигурное катание / Кубок России 0

Первый канал в прямом телевизионном эфире покажет произвольную программу женщин на четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию. Соревнования пройдут в Казани с 8 по 12 ноября. Произвольная программа в женском одиночном катании запланирована на 9 ноября. Трансляция начнётся в 18:40.

В соревнованиях выступят чемпионка Европы—2020 Алёна Косторная, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, чемпионка Европы—2019 Софья Самодурова, а также Станислава Константинова, Елизавета Нугуманова, Майя Хромых, Валерия Шульская и другие фигуристки.

Все остальные соревнования в рамках четвёртого этапа Кубка России в Казани можно будет посмотреть в прямом эфире на сайте Первого канала.

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