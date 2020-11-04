Турнир серии «челленджер» в Загребе перенесли на неопределённый срок

Турнир по фигурному катанию Golden Spin of Zagreb перенесли на неопределённый срок. Об этом свидетельствуют изменения, произведённые в календаре состязаний на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Соревнования, которые входят в серию «челленджер», должны были пройти в хорватском Загребе со 2 по 5 декабря.

Ранее в ISU приняли решение отложить финал Гран-при по фигурному катанию сезона 2020/2021 из-за пандемии коронавируса. Эти соревнования должны были пройти в Пекине с 10 по 13 декабря. Решение о переносе турнира было принято ещё месяц назад, но новую дату его проведения до сих пор не огласили.

А 19 октября Международный союз конькобежцев перенёс этап серии Гран-при по фигурному катанию во Франции — Internationaux de France — на более поздний срок. Этот турнир должен был пройти в период с 13 по 15 ноября 2020 года в Гренобле.