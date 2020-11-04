Загитова — на вопрос о Медведевой: предпочитаю разговаривать только о себе

Победительница Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Алина Загитова прокомментировала возвращение двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе. Два года, после Игр в Пхёнчхане, Медведева тренировалась в Канаде у Брайана Орсера.

«Когда последний раз виделась с Медведевой и есть ли у меня запретные темы? Предпочитаю разговаривать только о себе, о своей жизни. Думаю, когда вернусь, будет трудно. Это спорт», — приводит слова Загитовой сайт «Матч ТВ».

18-летняя Загитова не участвует в соревнованиях с декабря 2019 года. В сезоне-2020/2021 она не заявлена ни на один из этапов Кубка России, где проходит отбор на чемпионат страны.

Медведева также пропустила этапы Кубка России, но по другой причине. Фигуристка восстанавливается после травмы спины.