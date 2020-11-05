Бутырская: над Косторной и Трусовой работали все — и Тутберидзе, и Плющенко

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская поделилась ожиданиями от четвёртого этапа Кубка России, который пройдёт в Казани с 8 по 12 ноября. В соревнованиях, в частности, примут участие Алёна Косторная и Александра Трусова, которые в межсезонье-2020 перешли от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
«Косторную я давно не видела, Трусовой, наверное, будет полегче. Она уже выступала, показывала короткую программу. Не люблю что-то предугадывать, непонятно, кто в какой форме находится. Это начало сезона, у Алёны вообще будет первый старт. Если едет — наверное, готова. Но первые старты — это тренировочный вариант.
Над Косторной и Трусовой работали все — и Тутберидзе, и Плющенко. Сейчас у Саши почти готов тройной аксель в короткой программе, чего ей очень сильно не хватало», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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