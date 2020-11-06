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Дарья Усачёва: учу тройной аксель каждый день

Дарья Усачёва: учу тройной аксель каждый день
Фигурное катание / Кубок России 0

Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров–2020, российская фигуристка Дарья Усачёва рассказала, что занялась изучением тройного акселя.

«Учу сейчас тройной аксель каждый день. Я считаю, что есть улучшения. Сейчас у меня до следующих соревнований ещё много времени, я планирую активно его учить, выучить и вставить в программу. Я считаю, риск оправдан – всё-таки стоит идти на прыжок. Если ты его выучишь, если он раз получился, значит, ты сделаешь и второй раз», – сказала Усачёва в эфире Первого канала.

Усачёва уже выступила на двух этапах Кубка России и выполнила условия отбора на чемпионат страны. В Москве Усачёва стала третьей после Александры Трусовой и Камилы Валиевой, а в Сочи – второй, уступив только Анне Щербаковой.

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