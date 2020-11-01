Тутберидзе изменилась и готова побеждать со взрослыми фигуристками. Ну наконец-то!

За годы доминирования своих подопечных Этери Тутберидзе заслужила репутацию железной леди, которая гнёт свою линию и неохотно идёт на компромиссы. Может показаться, что она вообще не реагирует на критику и скорее потеряет очередную ученицу, чем отступит от жёсткой проверенной системы, напоминающей заводской конвейер.
Но в этом сезоне Тутберидзе рушит стереотипы. Наставница, чьи ученицы не знают равных в мире, готова признавать ошибки и оптимизировать методы работы. Эволюция Этери Георгиевны как тренера заметна невооружённым глазом. Её новая версия не гонится за рекордными прыжками и сиюминутными победами на всех турнирах подряд. Теперь она работает в долгую и бережнее относится к спортсменкам, а её подопечные способны давать результат даже без ультра-си. Тутберидзе снова опережает время и оставляет конкурентов далеко позади.
Ещё чуть-чуть, и «Хрустальный» никто не посмеет назвать конвейером фигуристок-однодневок.
Тутберидзе практикует индивидуальный подход
Хороший тренер обязан находить индивидуальный подход к каждому ученику, и у Тутберидзе, вопреки расхожему мнению, с этим проблем нет. Она безошибочно определяет сильные и слабые стороны своих фигуристок и для каждой выбирает именно ту стратегию, которая может привести её на вершину.
К примеру, Евгения Медведева считалась хорошей рассказчицей, поэтому ей ставили глубокие сюжетные программы, в которых Женя раскрывалась как актриса. А Алина Загитова обладала поразительной выносливостью, что позволяло делать большинство прыжков во второй части программы. Эта находка Тутберидзе и помогла 15-летней девочке выиграть Олимпиаду.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Отдельно нужно отметить кропотливую работу по подбору образа. Для каждой фигуристки придумывается программа, где демонстрируются её лучшие качества, — будь то «Болеро» Валиевой, с которой она может выиграть Олимпиаду в Пекине, или «Мулен Руж» Усачёвой, где 14-летняя фигуристка неожиданно точно передаёт эмоции страдающей девушки, мечтающей сбежать из публичного дома.
Не прыжками едиными
Программы в группе Тутберидзе всегда очень насыщенные. В них всё продумано до мелочей. Фигуристки признаются, что во время проката они не могут расслабиться ни на секунду. Большое внимание уделяется хореографии. Даже связки используются не как возможность отдохнуть и подготовиться к следующему технически сложному элементу, а как отдельный инструмент художественного повествования. У каждой спортсменки своя визитная карточка. Например, у Камилы Валиевой — это эффектный кантилевер, а у Дарьи Усачёвой — лиричный бауэр.
Отрабатываются и вращения с дорожками шагов. В этом сезоне по этим показателям фигуристки «Самбо-70» лидируют с огромным отрывом. Нельзя было не заметить, что Дарье намеренно ставили именно вращения. Ранее у неё были проблемы с центровкой и скоростью, но теперь за этот элемент она стабильно получает четвёртый уровень и надбавки на Кубке России.
Дарья Усачева и Анна Щербакова
Фото: РИА Новости
Пока другие тренеры пытаются наверстать отставание в плане техники, Тутберидзе двигается вперёд и развивается. Ещё недавно Этери Георгиевну критиковали за то, что её фигуристки побеждают в основном благодаря сложным прыжкам. Теперь эти прыжки освоили и ученицы других тренеров, но побеждают по-прежнему девушки из «Хрустального». У её воспитанниц каждое движение выверено до предела, каждая линия доведена до состояния звенящей струны. Такое качественное катание требует больших затрат энергии — неудивительно, что судьи поощряют представительниц «Хрустального».
Тутберидзе меняет тактику
Прыжки остаются важнейшей составляющей успеха, и отказываться от ультра-си в группе Тутберидзе не намерены. Но смена тактики заключается в том, чтобы не выпускать на лёд фигуристок с ещё сырыми прыжками. Нам известен пример Саши Трусовой, пытавшейся прыгать в одной программе пять четверных. Уже тогда Тутберидзе старалась сдержать пыл Русской ракеты, прекрасно понимая, что результата подобным образом не добиться.
После ухода Трусовой Тутберидзе окончательно осознала — нужно давать своим ученицам время на разучивание сложных элементов, не форсируя события. Только так спортсменкам удастся поставить правильную технику, которая не исчезнет после первых изменений в подростковом теле.
Сейчас Дарья Усачёва тренирует тройной аксель, но пока он получается с недокрутами, а потому на соревнованиях мы его не видим. Показательно в этой истории то, что Усачёва попала в группу Тутберидзе только со второй попытки, причиной отказа в первый раз стало неумение спортсменки исполнять тройные прыжки, но теперь у Этери Георгиевны совершенно другие приоритеты — её волнует не количество оборотов, а их качество.
Есть ли жизнь после пубертата?
«Тутберидзе даёт сильнейшим быть сильнейшими», — говорила Нина Мозер и была права. В группе Этери Георгиевны у всех равные шансы. У неё побеждают те, кто готов много и упорно заниматься, — вне зависимости от технической базы. Сначала Косторная без четверных обходила Трусову и Щербакову, а теперь Усачёва, не владеющая ультра-си, оставляет далеко позади Туктамышеву с её тройным акселем.
Секрет Тутберидзе в том, что каждому ученику она находит уникальный инструмент для побед и помогает спортсменам выжать из себя лучшее, на что он способен. В нынешнем сезоне это заметно особенно. Возможно, научившись побеждать без дорогих, но травмоопасных прыжков, Тутберидзе наконец-таки нашла способ преодолеть трудности пубертатного периода, не потеряв в уровне. Их трансформация будет протекать более плавно, с меньшим ущербом для организма. Тутберидзе ворвалась в фигурное катание, за несколько лет совершила техническую революцию и принесла России множество медалей крупнейших турниров. Но её эволюция продолжается. Следующий шаг – подготовка взрослых чемпионок.
И, кажется, команда Тутберидзе вот-вот его сделает.
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