Бутырская — о соперничестве Трусовой и Косторной: для тренировок это очень здорово

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская высказала мнение о предстоящем соперничестве Алёны Косторной и Александры Трусовой на четвёртом этапе Кубка России в Казани. Обе фигуристки в межсезонье перешли из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

«Понятно, что соперничество в группе всегда должно присутствовать. Это очень хороший момент, когда ты знаешь, в каком состоянии твой соперник, ты стараешься его догнать, перегнать. Это просто классное ощущение. Для тренировок – это очень здорово. В данный момент, наверное, рано о чем-то говорить, потому что это всего лишь этап Кубка России. Неважно, кто сейчас выиграет. Ты из этих соревнований, прокатов можешь сделать собственные выводы и идти дальше. Как говорится: «Смеётся тот, кто смеётся последним». Кто в этом сезоне будет на основном соревновании – чемпионате мира – тот и победит, скажем так. А Кубок России – тренировочно-соревновательный процесс, который может помочь в дальнейшем сделать что-то лучше. И для одной, и для другой.

Я не видела Алёну сейчас, она давно не выступала. Саша-то уже нам показала всё. Прокаты я вообще не беру, потому что это совершенно не соревнование. У каждого свои цели и задачи. У Алёны соревнования начнутся только с четвертого этапа. Тогда мы и посмотрим все вместе», — приводит слова Бутырской «Спорт день за днём».