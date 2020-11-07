«Это моя Капитан Паника!» Соловьёв — о Бузовой в роли партнёрши по «Ледниковому периоду»

Олимпийский чемпион Дмитрий Соловьёв после окончания очередного выступления на шоу «Ледниковый период» назвал партнёршу, певицу Ольгу Бузову, Капитаном Паникой. Фигуристы танцевали под музыку из фильма «Звезда родилась» с Брэдли Купером и Леди Гагой.
Соловьёв: Когда ты пришла, говорила мне: «Я хочу сделать что-то особенное». И через два дня сказала…
Бузова: Я сказала: «Нет!»
Соловьёв: Ты даже сформулировать это не могла. Удивлялась каждому движению.
Бузова: Я и сейчас удивляюсь. Видишь, как тебе со мной повезло: каждый раз, когда мы выходим на лёд, я тобой удивляюсь.
Соловьёв: Я тобой тоже.
Бузова: Дима — мой психолог и мой тренер. Моя опора, мои ноги, мои руки, моя поддержка, моя голова.
Соловьёв: А это моя Капитан Паника! Капитан Паника, да. Это невозможно, каждый день делает сложные вещи, а потом пугается на элементарном переходе.
Фото можно посмотреть на странице Дмитрия Соловьёва в «Инстаграме».
- 7 ноября 2020
-
19:26
-
19:04
-
15:38
-
14:28
-
13:28
-
12:46
-
11:53
-
00:13
- 6 ноября 2020
-
22:59
-
22:18
-
21:14
-
20:44
-
19:58
-
18:58
-
18:41
-
18:15
-
17:43
-
17:21
-
16:29
-
16:05
-
14:28
-
13:31
-
13:00
-
12:32
-
12:04
-
09:53
- 5 ноября 2020
-
21:25
-
19:11
-
14:00
-
13:10
-
11:27
-
10:31
-
10:01
-
09:31
- 4 ноября 2020
-
21:38