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«Это моя Капитан Паника!» Соловьёв — о Бузовой в роли партнёрши по «Ледниковому периоду»

«Это моя Капитан Паника!» Соловьёв — о Бузовой в роли партнёрши по «Ледниковому периоду»
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийский чемпион Дмитрий Соловьёв после окончания очередного выступления на шоу «Ледниковый период» назвал партнёршу, певицу Ольгу Бузову, Капитаном Паникой. Фигуристы танцевали под музыку из фильма «Звезда родилась» с Брэдли Купером и Леди Гагой.

Соловьёв: Когда ты пришла, говорила мне: «Я хочу сделать что-то особенное». И через два дня сказала…

Бузова: Я сказала: «Нет!»

Соловьёв: Ты даже сформулировать это не могла. Удивлялась каждому движению.

Бузова: Я и сейчас удивляюсь. Видишь, как тебе со мной повезло: каждый раз, когда мы выходим на лёд, я тобой удивляюсь.

Соловьёв: Я тобой тоже.

Бузова: Дима — мой психолог и мой тренер. Моя опора, мои ноги, мои руки, моя поддержка, моя голова.

Соловьёв: А это моя Капитан Паника! Капитан Паника, да. Это невозможно, каждый день делает сложные вещи, а потом пугается на элементарном переходе.

Фото можно посмотреть на странице Дмитрия Соловьёва в «Инстаграме».

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