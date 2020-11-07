Софья Самоделкина не выступит на этапе Кубка России в Казани

Воспитанница Сергея Давыдова 13-летняя Софья Самоделкина не выступит на юниорском этапе Кубка России в Казани, сообщает пресс-служба ФФККР. Фигуристка планировала исполнить тройной аксель и четверной сальхов, но на тренировках сильно намяла ногу, что не позволяет ей кататься в полную силу.

Однако и в её отсутствие соревнования будут очень представительными. На лёд выйдут победительница первого этапа Кубка России Софья Акатьева, серебряный призёр московского этапа Софья Муравьёва, а также дебютантки нынешней серии Кубка страны Вероника Жилина и Елизавета Осокина, обратившая на себя внимание на предсезонных контрольных прокатах. Отметим, что две фигуристки – Акатьева и Жилина — уже демонстрировали прыжковые элементы уровня ультра-си.

Четвёртый этап Кубка России по фигурному катанию пройдёт в Казани с 8 по 12 ноября.