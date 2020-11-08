Даниил Самсонов пропустит этап Кубка России в Казани
Фигурист из группы Этери Тутберидзе Даниил Самсонов пропустит четвёртый этап Кубка России в Казани из-за травмы, сообщил один из тренеров фигуриста.
«Даня не выступит в Казани, его ещё беспокоят болевые ощущения», — приводит слова тренера ТАСС.
15-летний Даниил Самсонов — бронзовый призёр юношеских Олимпийских игр (2020), бронзовый призёр финала Гран-при среди юниоров, двукратный чемпион России среди юниоров.
Самсонов пропустил юниорские прокаты сборной России, однако собирался принять участие в двух заключительных этапах Кубка России, которые пройдут в Казани и Москве.
Этап Кубка России по фигурному катанию в Казани пройдет с 8 по 12 ноября. Турнир является отборочным на предстоящий чемпионат России в Челябинске.
Софья Самоделкина не выступит на этапе Кубка России в Казани
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