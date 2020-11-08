Президент ФФККР: будем обсуждать вопрос участия Медведевой в чемпионате России

Президент Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) России Александр Горшков рассказал, что окончательное решение о допуске Евгении Медведевой на чемпионат России без отбора ещё не принято.

«Ни с Женей, ни с Глейхенгаузом на эту тему мы не разговаривали. Готовы ли мы позволить Медведевой выступить без отбора? Не буду сейчас отвечать на этот вопрос. Мы его будем обсуждать в целом. Это не должно касаться только Медведевой. У многих спортсменов есть различного рода сложности в связи с непредвиденными событиями. Не будем торопить события. Мы смотрим, как развивается ситуация. Никто ничего пока сказать не может», — приводит слова Горшкова «Спорт день за днём».

Напомним, Медведева пропустила первый и второй этапы Кубка России, которые прошли в Сызрани и Москве соответственно. Евгения прошла медобследование из-за обострившейся травмы спины.

Этап Кубка России является отборочным турниром на декабрьский чемпионат России в Челябинске. Согласно регламенту ФФККР, в турнире могут участвовать спортсмены, выступившие на двух этапах Кубка России.