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«Как котопёс — в разные стороны». Косторная рассказала, как каталась две недели назад

«Как котопёс — в разные стороны». Косторная рассказала, как каталась две недели назад
Фигурное катание / Кубок России 0

Российская фигуристка Алёна Косторная после победы в короткой программе на четвёртом этапе Кубка России в Казани рассказала, что откатать лучше ей помешали новые ботинки.

«У меня новые ботинки, им две недели. Первую неделю я просто чувствовала лёд, там про прыжки было даже страшно говорить. Я в одну сторону, коньки — в другую, я как котопёс — в разные стороны. Вторую неделю начала прыгать, начали программы собирать. Сразу целиком программы мы не можем катать, потому что это большая нагрузка на сердце, лёгкие, всё в целом. Не катать, не катать и резко начать — это может плохо закончиться. Ну, и потихоньку, потихоньку.

Да, безусловно — вращение не сделано так, как оно могло быть сделано. Заклон я тренировала очень много, потому что для меня тяжело было, во-первых, растянуться, я это делала во время карантина, во-вторых, растянуть спину. Потому что как только начинаются прыжки, плохо, когда спина ужасная и болтается, как у червяка. По прыжкам можно было лучше намного. Это не всё, что я могу, но главное — начать», — приводит слова Косторной Sport24.

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