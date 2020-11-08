Косторная и Трусова показали настоящее фигурное катание. Это вам не шоу с Загитовой

Сумасшедшая популярность фигурного катания порой приобретает причудливые формы. Так, развлекательное шоу «Влюблённые в фигурное катание» неожиданно отодвинуло на второй план турнир топ-уровня с участием лидеров сборной России.

Но сколько бы ни восторгались фанаты Алины Загитовой возвращением своего кумира на лёд, выступление олимпийской чемпионки не имело никакого отношения к спорту. Настоящее современное фигурное катание, с умопомрачительными прыжками и потрясающими скоростями, в эти выходные было не на шоу в Москве, а на этапе Кубка России в Казани.

В короткой программе Алёна Косторная и Александра Трусова были восхитительны. А вызов им смогла бросить только юная ученица Тутберидзе.



Неужели и тут не обошлось без неоднозначного судейства?

Трусова катается лучше, чем у Тутберидзе

В первой разминке ярче всех выступила эффектная Елизавета Нугуманова. Опередить её не удалось и Станиславе Константиновой, открывавшей группу лидеров. А дальше на лёд арены в Казани вышла та, ради которой многие болельщики специально приехали в столицу Татарстана, невзирая на сложную ситуацию с коронавирусом и не самые удобные даты турнира.

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Александра Трусова вновь, как и в Москве, начала с тройного акселя. На приземлении фигуристку закружило, поэтому судьи элемент отминусовали, но эта попытка выглядела увереннее, чем прыжок месячной давности в Москве. Тройной флип, как и каскад тройной лутц – тройной тулуп, Саша исполнила чисто, но главное даже не это. Судьи в кои-то веки поставили Русской ракете максимальные уровни за дорожку и вращения, причём это не последствия критики судей от её тренера Евгения Плющенко, а плоды огромного прогресса, достигнутого Трусовой после ухода от Этери Тутберидзе.

Новое платье Саши, доработанное после этапа в Москве, здорово подчеркнуло необычный для Русской ракеты лиричный образ. Именно в этой короткой программе особенно заметно, насколько она добавила в плавности движений, скольжении и чувстве музыки. Возможно, это скорее результат взросления, чем работы с новыми тренерами, но факт остаётся фактом. Без ошибки на выезде с акселя оценка Александры и вовсе была бы огромной, но и полученных ей 77,42 балла хватило, чтобы укрепиться в статусе главного фаворита турнира.

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Косторная ошибается, но выигрывает

Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова напомнила болельщикам, что именно удивительная прыжковая стабильность и позитивная энергетика и помогли ей обойти Алину Загитову в борьбе за звание сильнейшей фигуристки Старого Света. При чистом катании образ инопланетянки пришёлся по душе и зрителям, и судьям, поставившим её на второе место. Но из-за серьёзного отставания в технике Соня проиграла лидеру более 10 баллов. Третья из четырёх представительниц академии Плющенко Валерия Шульская откаталась неплохо, но не обошлась без падения.

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Главная интрига короткой программы таилась в выступлении Алёны Косторной. Действующая чемпионка Европы так и не решилась исполнять тройной аксель, но в целом дебютное выступление сезона получилось обнадёживающим. Алёна ошиблась на приземлении с тройного тулупа в каскаде и слегка потеряла равновесие во вращении, однако это не помешало ей получить все четвёртые уровни за непрыжковые элементы, а также бонус за одно из вращений. В итоге именно этот бонусный бал и определил победительницу короткой программы – Трусову Алёна обошла на 0,73 балла.

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Как и Трусова, Косторная заметно изменилась со времён работы с Тутберидзе. Алёна прибавила в росте, а если и потеряла в лёгкости, то совсем немного. В её катании по-прежнему удивительным образом сочетаются атлетичность и воздушность. Но, так или иначе, новая короткая программа Косторной пока не производит такого мощного впечатления, как прошлогодняя постановка Даниила Глейхенгауза, принёсшая ей мировой рекорд и важнейшие титулы сезона.

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Аванс для ученицы Тутберидзе

Завершала первый соревновательный день у девушек единственная на этом этапе ученица Этери Тутберидзе. 14-летняя Майя Хромых выдала редкое для себя безошибочное выступление и заслуженно заняла промежуточное третье место. Однако её оценка вызывает большие вопросы. Звёздные ученицы Плющенко, несмотря на блестящие выступления, с трудом опередили юниорку Тутберидзе.



Если вращение, за которое девушка получила бонусный балл, действительно было шикарным, то 34 балла за компоненты для юниорки на втором взрослом старте – как минимум странное решение. По этому показателю она обошла и Константинову, и Нугуманову, а Трусовой уступила лишь 0,34 балла. И ладно бы её артистизм и презентация программы заставляли замирать от восторга, но такого эффекта не было и близко.

Права на видео принадлежат Первому каналу

Как бы классно ни выглядела Трусова в новом образе, главным итогом короткой программы в Казани стало возвращение Алёны Косторной. Лучшая фигуристка прошлого сезона показала, что не растеряла свои сильные качества, но при этом пока находится на пути к оптимальной форме. Её лидерство вполне заслуженно и закономерно, но от огромного преимущества над Трусовой, которое было у Косторной в короткой программе в прошлом сезоне, почти ничего не осталось.



Как бы странно это сейчас ни звучало, но в произвольной Алёне скорее предстоит бороться не с Трусовой за золото, а с Хромых – за серебро. Ведь на стороне 14-летней юниорки Тутберидзе четверной сальхов и лояльное отношение судей.



И можно только порадоваться, что у нас есть возможность наблюдать за настоящим фигурным катанием топ-уровня. Это вам не шоу с Загитовой с выбоинами на льду и восторгами после тройных прыжков.