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Алёна Косторная рассказала о работе над тройным акселем

Алёна Косторная рассказала о работе над тройным акселем
Фигурное катание / Кубок России 0

Чемпионка Европы Алёна Косторная объяснила, почему пока отказалась от исполнения тройного акселя в короткой программе.

Косторная лидирует перед произвольной программой на этапе Кубка России в Казани, выигрывая у Александры Трусовой менее балла.

«Тройной аксель находится в работе. Сейчас мы посоветовались с тренерами, решили, что в короткой делать его не нужно. Возможно, я завтра его попробую, но буду смотреть по тренировке. Если я с тройными программу начала накатывать неделю назад, то про тройной аксель — это три дня.

Это сложный прыжок, больше оборотов я никогда не делала. Будем пробовать, но аккуратно. Такое резкое начало — может быть и травма, и всё что угодно. Мы пробуем, но аккуратно», — приводит слова Косторной Sport24.

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