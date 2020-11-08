Алёна Косторная рассказала о работе над тройным акселем
Чемпионка Европы Алёна Косторная объяснила, почему пока отказалась от исполнения тройного акселя в короткой программе.
Косторная лидирует перед произвольной программой на этапе Кубка России в Казани, выигрывая у Александры Трусовой менее балла.
«Тройной аксель находится в работе. Сейчас мы посоветовались с тренерами, решили, что в короткой делать его не нужно. Возможно, я завтра его попробую, но буду смотреть по тренировке. Если я с тройными программу начала накатывать неделю назад, то про тройной аксель — это три дня.
Это сложный прыжок, больше оборотов я никогда не делала. Будем пробовать, но аккуратно. Такое резкое начало — может быть и травма, и всё что угодно. Мы пробуем, но аккуратно», — приводит слова Косторной Sport24.
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