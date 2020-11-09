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Евгений Семененко: на все вопросы отвечу после произвольной

Евгений Семененко: на все вопросы отвечу после произвольной
Фигурное катание / Кубок России 0

17-летний Евгений Семененко из Санкт-Петербурга отреагировал на успешное выступление в короткой программе на четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани. Он занял первое место с результатом 96,00 балла.

«Пока ничего говорить не хочу, на все вопросы отвечу после произвольной, надо сохранить силы. Надеюсь, вы меня поймёте», — приводит слова Семененко официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Вторым в короткой программе стал Роман Савосин (90,88), третьим — Макар Игнатов (89,14). Чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалёв показал седьмой результат (74,55).

Произвольную программу мужчины покажут сегодня, 9 ноября. Четвёртый этап Кубка России завершится 12 ноября.

Евгений Семененко выиграл короткую программу на этапе Кубка России в Казани
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