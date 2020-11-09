Роман Савосин: раньше мне не удавалось проехать короткую программу с двумя четверными

Фигурист Роман Савосин прокомментировал своё выступление в короткой программе на четвёртом этапе Кубка России в Казани. Он занял второе место с результатом 90,88 балла.

«Хороший прокат. Раньше мне не удавалось проехать короткую программу с двумя четверными. В произвольной мог и три четверных, пусть с помарками, а в короткой не получалось. Но здесь я собрался, и всё удалось. Настроился хорошо и избежал сильных волнений. Вышел и прокатался», — приводит слова Савосина официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Лучшим в короткой программе стал Евгений Семененко (96,00). Третий результат продемонстрировал Макар Игнатов (89,14). Произвольную программу мужчины покажут сегодня, 9 ноября.