Макар Игнатов: аксель для меня в этом сезоне стал камнем преткновения в короткой программе

Фигурист Макар Игнатов оценил своё выступление в короткой программе на этапе Кубка России в Казани. Он занял третье место. Судьи оценили прокат Игнатова в 89,14 балла.

«Аксель для меня в этом сезоне стал камнем преткновения в короткой программе. На тренировках делаю, на старте нет. Видимо, есть причина, или это какое-то глобальное совпадение. Но в дальнейшем этого не хотелось бы допускать», — приводит слова Игнатова официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Лидерство после короткой программы захватил Евгений Семененко (96,00). Второй результат продемонстрировал Роман Савосин (90,88). Чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалёв стал седьмым (74,55). Произвольную программу мужчины покажут сегодня, 9 ноября.