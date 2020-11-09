Майя Хромых: над произвольной нужно ещё много работать, сальхов опять не получился

Майя Хромых, занимающаяся под руководством тренерского штаба Этери Тутберидзе, прокомментировала выступление на четвёртом этапе Кубка России в Казани, где стала бронзовым призёром.
В произвольной программе Хромых попыталась исполнить четверной сальхов, но упала. Ещё одно падение она допустила при исполнении хореографического элемента.
«Довольна короткой. Собралась и показала максимум. Но над произвольной нужно много работать. Отрабатывать сальхов, который опять не получился. Были глупые ошибки. Потеряла на хореографической дорожке 1 балл, а ведь хотела получить «+3». На флипе тоже ошиблась, хотя на тренировке не ошибалась, и это немного обидно. Есть над чем работать. Это мотивирует.
Ошибка на тройном флипе? Хотела очень выехать сальхов, шла с мыслями, что надо его выезжать. Немного выбилась из колеи, поэтому была ошибка на флипе. Такого не должно быть.
В каком процентном соотношении получается сальхов? Из шести получается два-три», — приводит слова Хромых Sport24.
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