Коляда — о видении программы о Нурееве: я человек не из балета, но всё-таки учусь

Серебряный призёр Олимпийских игр в команде, бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года Михаил Коляда рассказал, что в ходе работы над произвольной программой, поставленной на музыку из фильма «Нуреев. Белый ворон», побывал в музее Вагановского училища, ректор которого Николай Цискаридзе рассказал фигуристу о танцовщике Рудольфе Нурееве.
«Там было очень хорошо, классно. У них такой музей! Вообще, история русского балета достаточно богатая. Там есть на что посмотреть, о чём рассказать. Жалко, что история фигурного катания не такая обширная. У нас есть музей в Новогорске, но количество экспонатов, конечно, намного меньше.
В музее балета есть фотографии, костюмы, какие-то записи, письма, то есть масса всего. Николай Максимович рассказывал про Нуреева, какой он человек. Рассказал его историю, и мне всё очень понравилось. Вдохновлённым уехал оттуда.
Получится ли что-то внести в программу? В одном старом советском фильме говорилось: «Я не волшебник, я только учусь». Я человек не из балета, но всё-таки учусь. Это было очень полезно, очень здорово. Пришёл на следующий день на тренировку — и был какой-то эмоциональный подъём», — приводит слова Коляды figureskating-online.
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