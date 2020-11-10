Татьяна Тарасова — о кончине Игоря Москвина: Тамара, девочки, сил вам
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на известие о кончине советского и российского тренера по фигурному катанию Игоря Москвина. Он ушёл из жизни в возрасте 91 года.
«Ушёл из жизни Игорь Москвин. Тамара, девочки, сил вам. Мои глубокие соболезнования», — написала Тарасова.
Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Тарасовой
Игорь Москвин воспитал и подготовил плеяду выдающихся спортсменов, среди которых олимпийские чемпионы Людмила Белоусова и Олег Протопопов, супруга Тамара Москвина (пятикратная чемпионка СССР в одиночном катании, впоследствии выступавшая в парном вместе с Алексеем Мишиным, тренер олимпийских чемпионов), Игорь Бобрин, Юрий Овчинников, Владимир Котин и многие другие.
Игорь Москвин скончался в возрасте 91 года
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