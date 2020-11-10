«Жаль, в фигурном катании нет своего Широкова». Траньков пошутил о судействе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал, как относится к инциденту с бывшим футболистом сборной России Романом Широковым, который избил судью в ходе одного из любительских матчей, и в шутку пожаловался, что такого человека нет в фигурном катании.

«Судейская проблема во всех видах спорта существует, где есть судьи. У нас, жалко, своего Широкова нет.

Я, конечно же, не оправдываю его поступок. Так себя вести нельзя. Он вообще много где дискредитировал себя, в принципе, свой нрав. Я не могу это поддержать, но в то же время я не могу поддержать тех, кто сейчас занимается травлей.

Драка есть драка, и, наверное, не очень по-мужски семейного человека пытаться на 20 лет посадить в тюрьму. Не знаю», — рассказал Траньков в интервью YouTube-каналу Василия Конова.