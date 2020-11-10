Траньков: мне геи плохо не сделали ничего, только хорошо. А Ягудин словами обидел многих

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал, как относится к словам чемпиона ОИ-2002 Алексея Ягудина о геях.

Напомним, ранее американский фигурист Адам Риппон сообщил о пожертвовании в пользу фонда помощи темнокожим транссексуалам. После этого Ягудин написал: «Когда же вы сдохнете?» Вскоре россиянин извинился и подчеркнул, что не имеет ничего против людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Я что должен за это, радоваться? Я толерантный человек, мне геи плохо не сделали ничего, только хорошо. У меня шафер на свадьбе был Стефан Ламбьель, который мне кольца приносил с Таней (Волосожар. — Прим. «Чемпионата»).

Я не знаю, в каком состоянии и зачем он это написал, потому что Стефан Ламбьель у него дома был, в гостях. Руди Галиндо, который вообще близкий Лёхин друг был, который ему в Америке помогал всегда, когда они катались. То есть для меня он этими фразами обидел очень многих людей, очень многих друзей, которые считали его своим другом.

Это если мы об этом говорим. Но есть ещё много разных вещей, в которых я не могу поддержать его. Я не говорю, что это неправильно, – он имеет право на своё мнение. Но мне стыдно так думать. В современном обществе, в XXI веке мне стыдно», — рассказал Траньков в интервью YouTube-каналу Василия Конова.