Морозов и Тарасова начали сотрудничество с Вороновым

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой рассказал о начале сотрудничества с двукратным призёром чемпионатов Европы по фигурному катанию Сергеем Вороновым, который 11 сентября объявил о завершении карьеры. Также Владимир прокомментировал период, когда он заразился коронавирусом.

«С нами работает Сергей Воронов, мы не так давно стали с ним сотрудничать. Это только начало — работаем всего две-три недели, сразу после того, как мы вышли из карантина.

Это было не самое приятное время. Мы прилетели из Америки, были готовы, в форме, но за неделю до старта у меня поднялась температура — остался дома. В итоге после положительного теста на ковид две с половиной недели провел дома", — передаёт слова ТАСС.