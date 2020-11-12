Радионова: Медведева сказала мне, что Тутберидзе хотела видеть её в группе

Бывшая российская фигуристка Елена Радионова рассказала, что думает по поводу возвращения двукратной чемпионки мира в женском одиночном катании Евгении Медведевой к тренеру Этери Тутберидзе. Напомним, Медведева вернулась к Тутберидзе в межсезонье-2020, до этого она на протяжении двух лет занималась под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.

«Говорят, что Тутберидзе сама позвала Медведеву назад? Ну, мне Женя сказала, что её Этери хотела видеть в группе. Между ними столько было всего хорошего, они добились самых громких побед вдвоём. Так что со стороны Этери это серьёзный поступок.

Мы разговаривали с Женей, когда тренировались в ЦСКА. Она уже отвыкла от этого ритма, который был в группе Тутберидзе. Ей будет тяжело снова войти в эту струю», — сказала Радионова в интервью YouTube-каналу Лины Фёдоровой.