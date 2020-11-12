13-летняя Акатьева первой в истории прыгнула 2 четверных и тройной аксель в одном прокате

Россиянка Софья Акатьева стала первой фигуристкой в истории, которая в одной программе исполнила два четверных прыжка и тройной аксель. Напомним, 13-летняя спортсменка занимается в группе тренера Этери Тутберидзе.

На четвёртом этапе Кубка России в Казани Акатьева в произвольной программе чисто прыгнула сольные четверной тулуп и тройной аксель, а также четверной тулуп в связке с двойным. За прокат Софья получила 151,32 балла (231,44 за обе программы) и выиграла соревнования юниорок с отрывом в 34 балла от второго места.

Помимо этого Акатьева стала второй фигуристкой в истории, прыгнувшей четверной прыжок и тройной аксель в одной программе. Первой была американка Алиса Лю.

Напомним, второй на этапе Кубка России в Казани стала Вероника Жилина, а третьей — Алина Горбачёва.