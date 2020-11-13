Опубликовано видео исторического проката 13-летней Акатьевой на этапе КР в Казани

На официальном сайте Первого канала разместили видео победного исторического проката 13-летней российской фигуристки Софьи Акатьевой в произвольной программе на этапе Кубка России. Акатьева одержала победу в соревнованиях юниорок.

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Напомним, Акатьева, которая занимается в группе Этери Тутберидзе, стала первой фигуристкой в истории, которая в одной программе исполнила два четверных прыжка и тройной аксель.

На четвёртом этапе Кубка России в Казани спортсменка в произвольной программе чисто прыгнула сольные четверной тулуп и тройной аксель, а также четверной тулуп в связке с двойным. За прокат Софья получила 151,32 балла (231,44 за обе программы) и выиграла соревнования юниорок с отрывом в 34 балла от второго места. Помимо этого Акатьева стала второй фигуристкой в истории, прыгнувшей четверной прыжок и тройной аксель в одной программе. Первой была американка Алиса Лю.