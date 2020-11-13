Волосожар рассказала, в чём прибавила Трусова после перехода от Тутберидзе к Плющенко

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Татьяна Волосожар рассказала, в чём, по её мнению, Александра Трусова прибавила в новом сезоне. Напомним, в межсезонье-2020 Трусова прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе и перешла в тренерскую академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

В сезоне-2020/2021 Трусова выиграла два этапа Кубка России по фигурному катанию: второй в Москве и четвёртый в Казани.

«Я видела Сашу на этапе Кубка. Мне понравилось, что она стала где-то более мягкой, женственной, появились такие нотки. И она была не только заточена на четверные прыжки — появилась программа. Мне понравилось, я увидела изменения в лучшую сторону», — приводит слова Волосожар «Газета.ру».