«О любви». Номер Бузовой и Соловьёва, который не понравился жюри. Видео

Телеведущая и певица Ольга Бузова и олимпийский чемпион Дмитрий Соловьёв в седьмом выпуске проекта «Ледниковый период» выбрали в качестве музыкального сопровождения для своего номера песню Филиппа Киркорова «О любви» из кинофильма «Экипаж».

Несмотря на то что пара справилась со всеми поставленными элементами и не допустила падений, за технику исполнители получили оценку 5,8, а за артистизм — 5,9.

Председателю жюри Татьяне Тарасовой не понравилось то, что Бузова не тянет стопы, а двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков упрекнул Соловьёва в низкой скорости катания. С такими оценками пара оказалась в номинации и может завершить участие в проекте уже в следующем выпуске.

Видео можно посмотреть на канале «Ледникового периода» в YouTube. Права принадлежат Первому каналу.