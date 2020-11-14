«О любви». Номер Бузовой и Соловьёва, который не понравился жюри. Видео

Телеведущая и певица Ольга Бузова и олимпийский чемпион Дмитрий Соловьёв в седьмом выпуске проекта «Ледниковый период» выбрали в качестве музыкального сопровождения для своего номера песню Филиппа Киркорова «О любви» из кинофильма «Экипаж».
Несмотря на то что пара справилась со всеми поставленными элементами и не допустила падений, за технику исполнители получили оценку 5,8, а за артистизм — 5,9.
Председателю жюри Татьяне Тарасовой не понравилось то, что Бузова не тянет стопы, а двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков упрекнул Соловьёва в низкой скорости катания. С такими оценками пара оказалась в номинации и может завершить участие в проекте уже в следующем выпуске.
Видео можно посмотреть на канале «Ледникового периода» в YouTube. Права принадлежат Первому каналу.
- 14 ноября 2020
-
23:47
-
22:57
-
22:12
-
18:20
-
17:06
-
14:52
-
14:38
-
12:32
-
12:28
-
12:17
-
12:07
-
10:38
-
00:31
- 13 ноября 2020
-
21:44
-
17:53
-
15:03
-
13:20
-
11:33
-
10:29
-
10:00
-
01:14
-
00:44
- 12 ноября 2020
-
23:28
-
22:07
-
21:40
-
20:34
-
20:03
-
19:21
-
19:12
-
18:19
-
17:44
-
17:20
-
16:44
-
15:41
-
15:26