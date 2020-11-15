Бестемьянова и Слуцкая обсудили, пошло ли появление Рудковской на пользу фигурному катанию

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова и двукратный призёр Игр Ирина Слуцкая в студии программы «Секрет на миллион» обсудили плюсы и минусы превращения фигурного катания в шоу-бизнес.

«Пошло ли появление Рудковской на пользу фигурному катанию? Считаю, что и да, и нет. Для меня, например, когда человек снимается с соревнований во время Олимпийских игр, что произошло с Плющенко, — это элемент шоу-бизнеса. Это плохо. А когда эти скандалы разогревают общественность, благодаря чему фигурное катание становится мегапопулярным, это огромный плюс. Это другие контракты, другие деньги», — сказала Бестемьянова.

«Если не будет результата, а будет только шоу-бизнес, это очень быстро станет неинтересно. В шоу-бизнесе можно добавить эпатажа и где-то схитрить, например пустить фонограмму, а в большом спорте это невозможно. Выходя на лёд, ты либо делаешь элемент, либо не делаешь. А дальше можно и историю раздуть. Но во время спортивного мероприятия никакие шоу-бизнесы не помогут», — высказала мнение Слуцкая.