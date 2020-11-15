Бестемьянова и Слуцкая встали на разные стороны в конфликте Тутберидзе и Плющенко

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова и двукратный призёр Игр Ирина Слуцкая в студии программы «Секрет на миллион» обсудили противостояние тренерских групп Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко, о котором заговорили после перехода Александры Трусовой и Алёны Косторной.
«Я всё же за работу, давайте работать. И здесь я за Этери Георгиевну. Она больше в тренировочном процессе, а не в обсуждении. А с другой стороны всё идут какие-то нападки, интервью: «Да я, да я…» Да вы делайте лучше. Раз вы тренеры, так тренируйте и достигайте результата», — сказала Слуцкая.
«Согласна с Ирой, я тоже за работу. Но в этой ситуации я не могу не подумать, а была бы правильная работа у Трусовой и Косторной, если бы они остались. Я за то, что девушка, которая перешла из 12-13-летнего возраста в какой-то звёздный уже и более взрослый период, к ней нужен другой подход. Нельзя тренировать 12-летнюю девочку так, как ты тренируешь чего-то достигшего человека в 15, 16, 17 лет», — отметила Бестемьянова.
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