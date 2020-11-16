Евгения Медведева пропустит этап Гран-при в Москве

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании россиянка Евгения Медведева не выступит на этапе Гран-при в Москве, который пройдёт 20 и 21 ноября. Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

«Медведева не будет участвовать в Гран-при. Она ещё восстанавливается», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, ранее у Медведевой возникли проблемы со спиной, из-за чего ей пришлось приостанавливать тренировочный процесс.

20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.