«Уже детей рожать можно». Туктамышева рассказала, о чём думает во время четверных прыжков

Чемпионка мира и Европы 2015 года 23-летняя Елизавета Туктамышева рассказала об изучении четверного прыжка.

«Когда поняла, что готова к четверному? В прошлом году. Я не попала на финал Гран-при. Форма была хорошая, но мне не хватило буквально пары баллов. Так что выдался большой перерыв и появилось много времени на разучивание чего-то нового. А весь прошлый сезон Алексей Николаевич мало-помалу внушал мне, что я могу прыгнуть четверной, у меня получится. Я на удочке выполняла его в самом начале сезона, и у меня вдруг возникло желание сделать его без посторонней помощи. А когда желание возникает — меня уже не остановить. Ещё неделю я поработала с удочкой, а потом за пару дней собрала четверной. Это было не так уж сложно. У меня всё от головы идёт: если чуть-чуть сомневаюсь — не дождётесь никогда. Я не из тех, кто берёт и делает, отключая инстинкт самосохранения.

Я, пока тренирую четверной, думаю: «Мне в этом возрасте уже детей рожать можно, а не четверные тулупы на льду крутить». С каждым годом будет всё сложнее вкрутиться в эти четыре оборота. Подсознание говорит: опасно, не надо. Я, когда понимаю, что пора идти на элемент, но стопроцентной уверенности в нём нет, подъезжаю к Алексею Николаевичу и спрашиваю: «Я же не получу травму? Я же не убьюсь?». — «Нет, нормально все будет». — «Ну ладно», — приводит слова Туктамышевой GQ Russia.