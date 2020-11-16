Елизавета Туктамышева: никогда не думала, что моя жизнь – это фигурное катание

Чемпионка мира и Европы 2015 года 23-летняя Елизавета Туктамышева рассказала, что не считает фигурное катание своей жизнью. Спортсменка начала понимать это, когда из-за начавшегося переходного возраста в 16 лет не сумела отобраться на Олимпиаду в Сочи.
«Я не справилась с ответственностью и ментально, и физически: у меня начался переходный возраст. Я начала поправляться и не могла с этим справиться, было тяжело и психологически, и физически. Но в 16 лет ты какой-то боли не чувствуешь.
Я никогда не думала, что моя жизнь – это фигурное катание, каждый день надо рано вставать на тренировку, никаких друзей и прогулок. Я не такая – я люблю жизнь. Поэтому я в этом спорте уже много лет. Я никогда полностью не принадлежала фигурному катанию, понимала, что есть и другая жизнь. Иначе я бы просто сломалась. И тогда, в 16 лет, когда я была подростком, было не больно, я справилась со спадом за месяц, за два. И лишь потом пришли мысли, что – эх ты, надо было поднапрячься и поехать на Олимпиаду.
Я не люблю гробить здоровье, не хочу выйти из спорта больным человеком. Мне хочется, чтобы после фигурного катания, когда я осознанно решусь завязать со спортом, началась другая жизнь, в которой я не лишняя и знаю что делать», — приводит слова Туктамышевой GQ Russia.
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