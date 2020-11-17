Самарин пропустит этап Гран-при в Москве. Вместо него выступит Яблоков
Призёр чемпионата Европы по фигурному катанию Александр Самарин пропустит этап Гран-при в Москве из-за проблем со здоровьем. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсмена Светлана Соколовская.
«Он восстанавливает здоровье, не хотим форсировать. Выбрали позицию, что здоровье дороже. Он только в пятницу вышел на лёд», — цитирует Соколовскую ТАСС.
Пресс-служба ISU сообщает, что вместо Самарина на Rostelecom Cup в Москве выступит Илья Яблоков.
Ранее Александр Самарин занял второе место на этапе Кубка России по фигурному катанию после воспитанника академии «Ангелы Плющенко» Артёма Ковалёва, набрав 253,1 балла.
22-летний Самарин, выступающий в одиночном катании, является серебряным призёром чемпионата Европы 2019 среди мужчин в Минске.
Соколовская объяснила, почему Самарин катается без четверных прыжков на этапе КР в Москве
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