Татьяна Волосожар рассказала, в каком возрасте можно отдавать ребёнка в фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала, когда имеет смысл отдавать ребёнка в этот вид спорта.
«Знаете, сейчас пошла такая тенденция, что детей довольно рано приводят в спорт. Анжелика (дочь спортсменки. — Прим. «Чемпионата») тому наглядный пример. Она попробовала впервые встать на коньки в 1 год 8 месяцев, что вообще очень-очень рано. В основном дети стартуют в 3,5-4 года. Я считаю, что это подходящее время, потому что в этом возрасте ребенок уже воспринимает тот или иной вид спорта и довольно осознанно тренируется.
Но тут очень важно преодолевать этот путь не в одиночку. Без провожатых в мире фигурного катания никуда. Специалист нужен для всего: и чтобы инвентарь с одеждой выбрать, и чтобы увлечь ребенка. Важно, чтобы тренер заинтересовал начинающего фигуриста без какого-либо давления», — цитирует Волосожар Letidor.
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