Глейхенгауз заявил, что Тутберидзе — диетолог своих подопечных

Тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал, чем может завершиться взвешивание спортсмена, которое в группе Этери Тутберидзе происходит один раз каждый день.
«Пожеланием тренера к тому, чтобы вес изменился. Если у тебя, например, вес 47 кг, а тебе говорят, что относительно твоего роста или веса на протяжении года-полугода должно быть 46,5 кг, то никто не говорит, что завтра нужно прийти и весить 46,5. Тебе говорят: вот, пожалуйста, тебе неделя. За семь дней — небольшая проблема по сто грамм снижать вес. Не прибегая ни к каким запрещённым методам.
Пятьсот грамм — это ещё не смертельно. Вот если плюс полтора или два килограмма, то просто не будешь прыгать. Это уже травмоопасно.
Есть ли у нашей команды диетолог? Да. Этери Георгиевна», — сказал Глейхенгауз в интервью, размещённом на канале магазина «Фигурист» в YouTube.
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