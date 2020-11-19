Алина Загитова рассказала, на кого учится в вузе

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова, поступившая в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), рассказала, что учится на продюсера.

«Я буду учиться на продюсера. У меня, получается, чуть-чуть журналистики, чуть-чуть продюсирования. Пока что так, а потом уже посмотрим», — сказала она в интервью YouTube-каналу Alina Zagitova Media News.

Также спортсменка рассказала, как совмещает учёбу с тренировками.

«Естественно, жизнь стала чуточку сложнее в связи с коронавирусом. Но я пытаюсь учиться, тренироваться и, конечно же, соблюдать правила, о которых нам говорят: надевать маски, носить перчатки и не скапливаться людьми массово.

На данный момент я тренируюсь, поступила в университет – сейчас учусь очень тщательно. Так как непонятная ситуация во всём мире, лучше пока не загадывать на будущее. Главное, чтобы у всех было здоровье», — добавила она.