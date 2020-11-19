Алина Загитова сделала селфи в непривычном образе. Фото

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию в непривычном образе. Спортсменка, одетая в чёрный топ, джинсы, белую рубашку и бейсболку, сделала селфи в больших очках.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Алины Загитовой.
18-летняя Загитова не участвовала в соревнованиях с декабря 2019 года, когда взяла паузу в карьере. Возвращения фигуристки ожидали в сезоне-2020/2021, но Алина не заявилась на этапы Кубка России, которые являются отборочными для участия в чемпионате страны.
Загитова — олимпийская чемпионка в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров.
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