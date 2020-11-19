Ягудин поздравил Медведеву с днём рождения

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании россиянин Алексей Ягудин поздравил двукратную чемпионку мира и Европы в женском одиночном катании Евгению Медведеву с днём рождения. Сегодня, 19 ноября, ей исполнился 21 год. Поздравление Алексей опубликовал в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».
«Поздравляю!!! Здоровья и терпения», — написал Ягудин.
Фото: https://www.instagram.com/stories/alexei.yagudin/2445847048279296689/?hl=ru
Ранее стало известно, что Евгения не выступит на этапе Гран-при в Москве, который стартует 20 ноября.
Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.
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