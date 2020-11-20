Роднина — о неучастии Щербаковой в московском этапе Гран-при: что за трагедию сделали?

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала новость о том, что двукратная чемпионка России Анна Щербакова снялась с этапа Гран-при России.

«Снялась и что? Значит, на то есть медицинские показания. Никто же не знает, когда, например, температура поднимется, у всех по-разному.

Идут соревнования, на чемпионат России будут допускать по суммарному результату. Что за трагедию сделали?» — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, Щербакова снялась с соревнований из-за болезни. В сезоне-2020/2021 Анна участвовала в двух этапах Кубка России (в Сызрани и Сочи) и выиграла оба старта.

16-летняя Щербакова — серебряный призёр чемпионата Европы (2020), серебряный призёр финала Гран-при (2019).