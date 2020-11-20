Бестемьянова — о снятии Щербаковой: репутация группы Тутберидзе высока, это не ударит

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала новость о том, что двукратная чемпионка России Анна Щербакова снялась с этапа Гран-при России.
«Наверное, у Щербаковой какая-то травма, других причин я не вижу. Не будет ли это ударом для репутации группы? Репутация группы Тутберидзе так высока, что это не может ударить. Конечно, очень жаль, что Аня больна и не может выступить, но соревнования в любом случае будут очень интересными, у нас так много красивых фигуристок.
Не расслабится ли Трусова? Саша — фаворит этих соревнований, она всё время идёт на рекорды, что её может расслабить?» — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, Щербакова снялась с соревнований из-за болезни. В сезоне-2020/2021 Анна участвовала в двух этапах Кубка России (в Сызрани и Сочи) и выиграла оба старта.
16-летняя Щербакова — серебряный призёр чемпионата Европы (2020), серебряный призёр финала Гран-при (2019).
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