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Квителашвили выиграл короткую программу на этапе Гран-при в Москве, Коляда стал третьим

Квителашвили выиграл короткую программу на этапе Гран-при в Москве, Коляда стал третьим
Фигурное катание / Гран-при 0

Морис Квителашвили одержал победу в короткой программе в соревнованиях одиночников на московском этапе серии Гран-при. За технику он получил 55,91 балла, за компоненты — 43,65 балла. Следом расположились Пётр Гуменник и Михаил Коляда, занявшие второе и третье места соответственно.

Гран-при России. Мужчины. Короткая программа

1. Морис Квителашвили (Грузия) — 99,56 балла
2. Пётр Гуменник (Россия) — 96,26 балла
3. Михаил Коляда (Россия) — 93,34 балла
4. Макар Игнатов (Россия) — 91,82 балла
5. Дмитрий Алиев (Россия) — 89,62 балла
6. Андрей Мозалёв (Россия) — 86,01 балла
7. Евгений Семененко (Россия) — 83,42 балла
8. Роман Савосин (Россия) — 82,35 балла
9. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 81,55 балла
10. Илья Яблоков (Россия) — 79,15 балла
11. Артём Ковалёв (Россия) — 77,67 балла
12. Александр Лебедев (Беларусь) — 62,88 балла.

Завтра, 21 ноября, одиночники представят произвольную программу. Начало — в 13:30 мск.

Фигурное катание. Гран-при-2020/21. Этап 3, Москва, Россия
Мужчины. Короткая программа
20 ноября 2020, пятница. 13:30 МСК
Окончено
1
Морис Квителашвили
Грузия
99.56
2
Пётр Гуменник
Россия
96.26
3
Михаил Коляда
Россия
93.34
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