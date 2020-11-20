Квителашвили выиграл короткую программу на этапе Гран-при в Москве, Коляда стал третьим

Морис Квителашвили одержал победу в короткой программе в соревнованиях одиночников на московском этапе серии Гран-при. За технику он получил 55,91 балла, за компоненты — 43,65 балла. Следом расположились Пётр Гуменник и Михаил Коляда, занявшие второе и третье места соответственно.

Гран-при России. Мужчины. Короткая программа

1. Морис Квителашвили (Грузия) — 99,56 балла

2. Пётр Гуменник (Россия) — 96,26 балла

3. Михаил Коляда (Россия) — 93,34 балла

4. Макар Игнатов (Россия) — 91,82 балла

5. Дмитрий Алиев (Россия) — 89,62 балла

6. Андрей Мозалёв (Россия) — 86,01 балла

7. Евгений Семененко (Россия) — 83,42 балла

8. Роман Савосин (Россия) — 82,35 балла

9. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 81,55 балла

10. Илья Яблоков (Россия) — 79,15 балла

11. Артём Ковалёв (Россия) — 77,67 балла

12. Александр Лебедев (Беларусь) — 62,88 балла.

Завтра, 21 ноября, одиночники представят произвольную программу. Начало — в 13:30 мск.