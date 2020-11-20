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«Мы немножко счастливы сейчас». Никита Кацалапов — о лидерстве после ритм-танца

«Мы немножко счастливы сейчас». Никита Кацалапов — о лидерстве после ритм-танца
Фигурное катание / Гран-при 0

Олимпийский чемпион в команде Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, прокомментировал прокат ритмического танца на этапе серии Гран-при в Москве.

Чемпионы Европы Синицина и Кацалапов уверенно захватили лидерство перед произвольным танцем. Для спортсменов это второй старт в сезоне, но первый (этап Кубка России) они не сумели завершить из-за травмы партнёрши.

«Мы очень любим соревноваться, очень скучали. К сожалению, из-за проблем со здоровьем долго не катались, не смогли предыдущий старт откататься до конца. Хочу сказать спасибо всем, кто доехал сегодня до арены и поддержал нас. Мы немножко счастливы сейчас», — передаёт слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

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