«Мы немножко счастливы сейчас». Никита Кацалапов — о лидерстве после ритм-танца
Олимпийский чемпион в команде Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, прокомментировал прокат ритмического танца на этапе серии Гран-при в Москве.
Чемпионы Европы Синицина и Кацалапов уверенно захватили лидерство перед произвольным танцем. Для спортсменов это второй старт в сезоне, но первый (этап Кубка России) они не сумели завершить из-за травмы партнёрши.
«Мы очень любим соревноваться, очень скучали. К сожалению, из-за проблем со здоровьем долго не катались, не смогли предыдущий старт откататься до конца. Хочу сказать спасибо всем, кто доехал сегодня до арены и поддержал нас. Мы немножко счастливы сейчас», — передаёт слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
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