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Урманов — о потенциале Плющенко-тренера: уже видны некоторые результаты именно его работы

Урманов — о потенциале Плющенко-тренера: уже видны некоторые результаты именно его работы
Фигурное катание / Гран-при 0

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Урманов высказал мнение о тренерском потенциале двукратного победителя Игр Евгения Плющенко, к которому в межсезонье перешли от Этери Тутберидзе чемпионка Европы Алёна Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. Урманов и Плющенко вместе тренировались в Санкт-Петербурге у Алексея Мишина.

«Говорить о том, верю или не верю, что из Плющенко получится хороший тренер, будет немного некорректно. Тренерский потенциал Евгения оцениваю высоко. Он сам прошёл великолепную школу и может многому научить своих учеников. Уже видны некоторые результаты именно его работы. Можно только пожелать Евгению Викторовичу успехов в тренерском ремесле», — приводит слова Урманова «Спорт уик-энд».

Сам Урманов после окончания карьеры работает тренером в Сочи. Именно к нему от Тутберидзе в 2015 году уходила Юлия Липницкая.

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