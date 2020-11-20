Урманов — о потенциале Плющенко-тренера: уже видны некоторые результаты именно его работы

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Урманов высказал мнение о тренерском потенциале двукратного победителя Игр Евгения Плющенко, к которому в межсезонье перешли от Этери Тутберидзе чемпионка Европы Алёна Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. Урманов и Плющенко вместе тренировались в Санкт-Петербурге у Алексея Мишина.
«Говорить о том, верю или не верю, что из Плющенко получится хороший тренер, будет немного некорректно. Тренерский потенциал Евгения оцениваю высоко. Он сам прошёл великолепную школу и может многому научить своих учеников. Уже видны некоторые результаты именно его работы. Можно только пожелать Евгению Викторовичу успехов в тренерском ремесле», — приводит слова Урманова «Спорт уик-энд».
Сам Урманов после окончания карьеры работает тренером в Сочи. Именно к нему от Тутберидзе в 2015 году уходила Юлия Липницкая.
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