Александра Трусова: уже третий старт не могу сделать аксель, буду работать больше
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова прокомментировала неудачный прокат короткой программы на этапе Гран-при в Москве, испорченный ошибкой на первом прыжке — тройном акселе.
«Уже третий старт не могу сделать аксель, буду работать больше. Оставшуюся программу мы очень сильно отрабатываем, стараюсь забыть ошибки и сделать остальную программу чисто.
Улучшилось ли моё катание? Ощущаю, но со стороны видно лучше. Мне нравится кататься, работаю над этим как на своих тренировках, так и на дополнительных.
Мне нравится работать с Евгением Викторовичем, у нас дружная команда. Все взрослые и дети. Я самая взрослая, и мне кажутся все очень маленькими, мне с ними очень интересно», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата».
Косторная легко победила Трусову в Москве. Выходит, она не зря сбежала от Тутберидзе!
Алёна не нарадуется на работу с Плющенко и просто кайфует от своего нового образа. Теперь она по-настоящему свободна!
- 20 ноября 2020
-
22:28
-
22:25
-
22:03
-
21:54
-
21:40
-
21:31
-
21:01
-
20:20
-
20:12
-
19:58
-
19:14
-
18:30
-
18:11
-
17:53
-
17:44
-
17:32
-
17:23
-
17:20
-
16:52
-
16:01
-
15:46
-
15:25
-
15:05
-
14:33
-
12:48
-
12:10
-
11:46
-
11:43
-
11:25
-
11:09
-
10:10
-
09:20
-
07:03
- 19 ноября 2020
-
23:32
-
21:35
Партнерский контент