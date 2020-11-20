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Александра Трусова: уже третий старт не могу сделать аксель, буду работать больше

Александра Трусова: уже третий старт не могу сделать аксель, буду работать больше
Фигурное катание / Гран-при 0

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова прокомментировала неудачный прокат короткой программы на этапе Гран-при в Москве, испорченный ошибкой на первом прыжке — тройном акселе.

«Уже третий старт не могу сделать аксель, буду работать больше. Оставшуюся программу мы очень сильно отрабатываем, стараюсь забыть ошибки и сделать остальную программу чисто.

Улучшилось ли моё катание? Ощущаю, но со стороны видно лучше. Мне нравится кататься, работаю над этим как на своих тренировках, так и на дополнительных.

Мне нравится работать с Евгением Викторовичем, у нас дружная команда. Все взрослые и дети. Я самая взрослая, и мне кажутся все очень маленькими, мне с ними очень интересно», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата».

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